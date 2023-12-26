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До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову

Законопроект про посилення мобілізації передбачає, що громадяни, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, після втрати цього права мають право завершити навчання до кінця навчального року.

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До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову

14:59, 26 грудня 2023
Законопроект про посилення мобілізації передбачає, що громадяни, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, після втрати цього права мають право завершити навчання до кінця навчального року.
До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову
Джерело фото: nung.edu.ua
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25 грудня Кабмін в особі Міністерства оборони зареєстрував у Верховній Раді законопроект про посилення мобілізації 10378 (законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби»).

Зокрема зміни вносяться до статті 23 закону про мобілізацію, яка регулює питання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації

На даний час стосовно осіб, які навчаються, як відомо, передбачені наступні правила.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають

- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

- наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Відповідно до змін, які пропонує Міністерство оборони України у цій частині, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

- наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Також передбачено, що керівники підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування та форм власності сприяють прибуттю громадян України до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (збірних пунктів).

Перехідні положення передбачають, що громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мають право завершити навчання до кінця навчального року з дня набрання чинності цим Законом.

Також «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

Автор: Наталя Мамченко 

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