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До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову

Законопроект про посилення мобілізації передбачає, що громадяни, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, після втрати цього права мають право завершити навчання до кінця навчального року.

Збори суддів Окружного адмінсуду Києва закликають дати оцінку діям голови ВККС Романа Ігнатова

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк підписав листа на виконання рішення зборів ОАСК щодо оцінки дій голови ВККС Романа Ігнатова.

Як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову, - законопроект про посилення мобілізації

У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

Військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію

Повістку зможуть відправити до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а поліцейські та працівники ТЦК перевірятимуть реєстрацію у такому кабінеті.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

  1. В Україні

Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 грудня

14:43, 26 грудня 2023
Уряд здійснив розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів низки областей в обсязі понад 75 млн гривень з метою виплати заробітної плати педагогічним працівникам.
Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 грудня
Джерело фото: kmu.gov.ua
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У вівторок, 26 грудня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Спрямовано на закупівлю спеціальної техніки та обладнання залишки коштів станом на 01.01.2023, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, не використані до 01.09.2023, у сумі 339 млн. 177,9 тис. гривень Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на програму «Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням».

– Здійснено у 2023 році розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Чернігівської областей в обсязі 75 млн 274,7 тис. гривень з метою виплати заробітної плати педагогічним працівникам в повному обсязі та уникнення імовірної кредиторської заборгованості із оплати праці до кінця 2023 року.

– Викладено у новій редакції додаток до розпорядження КМУ від 05.12.2023 N 1116 «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у 2023 році» задля забезпечення збалансованого перерозподілу видатків розвитку в обсязі 6 млн. 31 тис. грн між обласними бюджетами Дніпропетровської і Луганської областей.

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