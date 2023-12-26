Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 грудня

Уряд здійснив розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів низки областей в обсязі понад 75 млн гривень з метою виплати заробітної плати педагогічним працівникам.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 26 грудня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Спрямовано на закупівлю спеціальної техніки та обладнання залишки коштів станом на 01.01.2023, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, не використані до 01.09.2023, у сумі 339 млн. 177,9 тис. гривень Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на програму «Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням».

– Здійснено у 2023 році розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Чернігівської областей в обсязі 75 млн 274,7 тис. гривень з метою виплати заробітної плати педагогічним працівникам в повному обсязі та уникнення імовірної кредиторської заборгованості із оплати праці до кінця 2023 року.

– Викладено у новій редакції додаток до розпорядження КМУ від 05.12.2023 N 1116 «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у 2023 році» задля забезпечення збалансованого перерозподілу видатків розвитку в обсязі 6 млн. 31 тис. грн між обласними бюджетами Дніпропетровської і Луганської областей.

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