Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Собрание судей Окружного админсуда Киева призывает дать оценку действиям главы ВККС Романа Игнатова

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк подписал письмо на выполнение решения собрания ОАСК по оценке действий главы ВККС Романа Игнатова.

Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

Повестку смогут отправить в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а полицейские и работники ТЦК будут проверять регистрацию в таком кабинете.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. В Украине

Кабмин провел заседание: какие решения приняли 26 декабря

14:43, 26 декабря 2023
Правительство осуществило распределение резерва образовательной субвенции из государственного бюджета для местных бюджетов ряда областей в объеме более 75 млн гривен с целью выплаты заработной платы педагогическим работникам.
Кабмин провел заседание: какие решения приняли 26 декабря
Источник фото: kmu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Во вторник, 26 декабря, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения было принято, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Спрямовано на закупівлю спеціальної техніки та обладнання залишки коштів станом на 01.01.2023, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, не використані до 01.09.2023, у сумі 339 млн. 177,9 тис. гривень Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на програму «Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням».

– Здійснено у 2023 році розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Чернігівської областей в обсязі 75 млн 274,7 тис. гривень з метою виплати заробітної плати педагогічним працівникам в повному обсязі та уникнення імовірної кредиторської заборгованості із оплати праці до кінця 2023 року.

– Викладено у новій редакції додаток до розпорядження КМУ від 05.12.2023 N 1116 «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у 2023 році» задля забезпечення збалансованого перерозподілу видатків розвитку в обсязі 6 млн. 31 тис. грн між обласними бюджетами Дніпропетровської і Луганської областей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду