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  1. В Украине

Ошибочно составлена налоговая накладная: нужно ли отражать ее в декларации по НДС

11:17, 27 декабря 2023
В декларации по НДС налогоплательщик отмечает данные, указанные в налоговой накладной, составленной из первичных документов.
Ошибочно составлена налоговая накладная: нужно ли отражать ее в декларации по НДС
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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, нужно ли отражать ошибочно составленную излишнюю налоговую накладную в декларации по налогу на добавленную стоимость.

Так, в случае ошибочного составления налоговой накладной на операцию по поставке товаров/услуг (составление двух налоговых накладных на одну операцию по поставке товаров/услуг) и регистрации их в Едином реестре налоговых накладных налогоплательщик, с целью исправления допущенной ошибки, имеет право согласно п. 192.1 НКУ составить расчет корректировки в ложную (вторую) налоговую накладную. Такой расчет корректировки подлежит регистрации в ЕРНН покупателем (получателем) товаров/услуг с соблюдением определенных сроков регистрации.

В соответствии с п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Налогоплательщикам запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, определенными абзацем первым п. 44.1 НКУ.

Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость утвержден приказом Минфина от 28.01.2016 №21, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29.01.2016 под №159/28289.

В налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость вносятся данные налогового учета плательщика отдельно за каждый отчетный (налоговый) период без нарастающего итога (абзац второй п. 1 разд. ІІІ Порядка).

Данные, приведенные в налоговой отчетности, должны соответствовать данным бухгалтерского и налогового учета плательщика (абзац первый п. 6 разд. ІІІ Порядка).

Следовательно, в декларации налогоплательщиком указываются данные, указанные в составленной на основании первичных документов налоговой накладной. Поэтому объемы поставок товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ложной (второй) налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации.

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