Какой добровольный пенсионный взнос должен быть в январе, чтобы в страховой стаж зачислили месяц: ответ ПФ

Сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.

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В Пенсионном фонде сообщили, в каком размере нужно уплатить добровольный пенсионный взнос в январе 2024 года, чтобы в страховой стаж отнесли полный месяц. Об этом говорится на официальном сайте ПФ.

Отмечается, что для того, чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.

«То есть, для того чтобы в январе 2024 года в страховой стаж вам был зачислен один полный месяц, нужно оплатить 1562 грн (22% х 7100 грн, где 7100 грн – размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года)», - сказано в сообщении.

Ранее Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих.

Напомним, Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности.

Добавим, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк сообщил, что в 2024 году повышение пенсий в Украине коснется более половины пенсионеров, особенно тех, которые получают минимальные выплаты.

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