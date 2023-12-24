Пенсия в Украине в 2024 году: кому из пенсионеров повезет получить повышенные выплаты

Стало известно, кого коснется повышения пенсий в 2024 году.

Фото: glavcom.ua

Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк сообщил, что в 2024 году повышение пенсий в Украине коснется более половины пенсионеров, особенно тех, которые получают минимальные выплаты. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Повышение пенсий будет незначительным, но коснется большей части всех пенсионеров Украины, особенно тех, которые получают минимальную пенсию. Это действительно важно, потому что это покроет хотя бы уровень инфляции», - отметил нардеп.

По словам Цымбалюка, в бюджете на 2024 год заложено повышение прожиточного минимума – 2920 грн. для трудоспособных и 2360 грн. для лиц, потерявших трудоспособность.

Также он добавил, что минимальная зарплата с января вырастет до 7100 гривен, а в апреле – до 8 тысяч гривен.

Ранее Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих.

Напомним, Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности.

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