Пенсія в Україні у 2024 році: кому з пенсіонерів пощастить отримати підвищені виплати

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Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

  1. Суспільство

Пенсія в Україні у 2024 році: кому з пенсіонерів пощастить отримати підвищені виплати

21:13, 24 грудня 2023
Стало відомо, кого торкнеться підвищення пенсій у 2024 році.
Пенсія в Україні у 2024 році: кому з пенсіонерів пощастить отримати підвищені виплати
Фото: glavcom.ua
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Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що у 2024 році підвищення пенсій в Україні торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Підвищення пенсій буде незначне, але торкнеться більшої частини всіх пенсіонерів України, особливо тих, які отримують мінімальну пенсію. Це насправді важливо, бо це покриє хоча б рівень інфляції», - зазначив нардеп.

За словами Цимбалюка, у бюджеті на 2024 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму – 2920 грн для працездатних і 2360 грн для осіб, які втратили працездатність.

Також він додав, мінімальна зарплата від січня зросте до 7100 гривень, а у квітні – до 8 тисяч гривень.

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області  нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців. 

Нагадаємо, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

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