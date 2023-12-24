Пенсія в Україні у 2024 році: кому з пенсіонерів пощастить отримати підвищені виплати

Стало відомо, кого торкнеться підвищення пенсій у 2024 році.

Фото: glavcom.ua

Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що у 2024 році підвищення пенсій в Україні торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Підвищення пенсій буде незначне, але торкнеться більшої частини всіх пенсіонерів України, особливо тих, які отримують мінімальну пенсію. Це насправді важливо, бо це покриє хоча б рівень інфляції», - зазначив нардеп.

За словами Цимбалюка, у бюджеті на 2024 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму – 2920 грн для працездатних і 2360 грн для осіб, які втратили працездатність.

Також він додав, мінімальна зарплата від січня зросте до 7100 гривень, а у квітні – до 8 тисяч гривень.

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

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