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Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

  1. Общество

Исправление персональных данных в реестре застрахованных лиц: что нужно знать

20:35, 24 декабря 2023
Проверить актуальность персональных данных в реестре застрахованных лиц можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины.
Исправление персональных данных в реестре застрахованных лиц: что нужно знать
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как исправить персональные данные в реестре застрахованных лиц. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Проверьте актуальность персональных данных в реестре застрахованных лиц (РСО) через вебпортал Пенсионного фонда Украины:

- фамилия, имя, отчество на текущий момент;

- дата рождения, место рождения,

- пол, гражданство;

- серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан паспорт;

- номер телефона, адрес места жительства.

В случае обнаружения неточностей персональных данных граждане могут подать анкету застрахованного лица для внесения изменения/уточнения данных в РСО не выходя из дома — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как изменить персональные данные в реестре застрахованных лиц, узнайте по видеоинструкции:

Учтите требования к скан-копиям документов:

- производятся из оригиналов документов;

- должны быть цветными, четкими и читабельными;

- сохранены в форматах JPG или PDF;

- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

- названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

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