Исправление персональных данных в реестре застрахованных лиц: что нужно знать

Проверить актуальность персональных данных в реестре застрахованных лиц можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как исправить персональные данные в реестре застрахованных лиц. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Проверьте актуальность персональных данных в реестре застрахованных лиц (РСО) через вебпортал Пенсионного фонда Украины:

- фамилия, имя, отчество на текущий момент;

- дата рождения, место рождения,

- пол, гражданство;

- серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан паспорт;

- номер телефона, адрес места жительства.

В случае обнаружения неточностей персональных данных граждане могут подать анкету застрахованного лица для внесения изменения/уточнения данных в РСО не выходя из дома — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как изменить персональные данные в реестре застрахованных лиц, узнайте по видеоинструкции:

Учтите требования к скан-копиям документов:

- производятся из оригиналов документов;

- должны быть цветными, четкими и читабельными;

- сохранены в форматах JPG или PDF;

- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

- названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

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