Исправление персональных данных в реестре застрахованных лиц: что нужно знать

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как исправить персональные данные в реестре застрахованных лиц. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Проверьте актуальность персональных данных в реестре застрахованных лиц (РСО) через вебпортал Пенсионного фонда Украины:
- фамилия, имя, отчество на текущий момент;
- дата рождения, место рождения,
- пол, гражданство;
- серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан паспорт;
- номер телефона, адрес места жительства.
В случае обнаружения неточностей персональных данных граждане могут подать анкету застрахованного лица для внесения изменения/уточнения данных в РСО не выходя из дома — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как изменить персональные данные в реестре застрахованных лиц, узнайте по видеоинструкции:
Учтите требования к скан-копиям документов:
- производятся из оригиналов документов;
- должны быть цветными, четкими и читабельными;
- сохранены в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
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