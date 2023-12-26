На Днепропетровщине произошло масштабное ДТП с участием 6 автомобилей

В результате аварии шестеро человек получили травмы, из них троих госпитализировали.

На Днепропетровщине за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Транспортные средства, из которых один грузовой, столкнулись сегодня утром, 26 декабря.

В результате аварии получили травмы шестеро человек, из них троих госпитализировано работниками экстренной медицинской помощи в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

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