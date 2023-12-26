В Молдове осудили мужчину, который «заминировал» дом Майи Санду

Мужчина получил наказание в виде года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Год назад мужчина из Кишинева сообщил по телефону о якобы гранате в доме, где проживает президент Молдовы Майя Санду. Он получил наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает realitatea.md.

Судьи вынесли решение при его отсутствии, поскольку он уклонялся от явки в суд. В этой связи мужчину объявили в розыск.

Событие произошло 23 июля 2022 года, когда мужчина позвонил по телефону "112" и сообщил, что заложил гранату в подъезде дома, где проживает Санду.

После этого его задержала полиция, но при рассмотрении дела к мужчине была применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, что позволило ему скрыться от преследования.

Ранее он уже был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, после того как сообщил, что заложил гранату в собор Кишинева.

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