Собрание судей Окружного админсуда Киева призывает дать оценку действиям главы ВККС Романа Игнатова

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк подписал письмо во исполнение решения собрания судей ОАСК от 25 декабря 2023 года о оценке действий председателя Высшей квалификационной комиссии судей Романа Игнатова.
«Требуем дать оценку действиям Игнатова Р. Н. и в случае установления оснований для увольнения члена ВККС с должности, определенных пунктом 6 части первой настоящей статьи, внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от должности соответствующего члена Комиссии», - говорится в письме.
Как указано в документе, ВККС может своим решением внести в ВСП представление об освобождении от должности соответствующего члена Комиссии. Со дня принятия решения ВККС о внесении указанного представления такой член ВККС отстраняется от должности, а его полномочия останавливаются до принятия решения ВСП.
Напомним, ранее ВСП сообщил, что старший следователь ГБР просит Высший совет правосудия прекратить полномочия главы ВККС Романа Игнатова.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.