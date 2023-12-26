Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Собрание судей Окружного админсуда Киева призывает дать оценку действиям главы ВККС Романа Игнатова

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк подписал письмо на выполнение решения собрания ОАСК по оценке действий главы ВККС Романа Игнатова.

Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

Повестку смогут отправить в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а полицейские и работники ТЦК будут проверять регистрацию в таком кабинете.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. В Украине

В Раде убеждены, что телемарафон нужно усовершенствовать, иначе он «не переживет следующий год»

14:31, 26 декабря 2023
В то же время, закрывать телемарафон никто не будет.
В Раде убеждены, что телемарафон нужно усовершенствовать, иначе он «не переживет следующий год»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Верховной Раде считают, что национальный телемарафон «Єдині новини UA разом» необходимо усовершенствовать. Если этого не сделать, он «не переживет следующий год». Об этом заявил председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью «Укринформу».

По его словам, само решение создать в начале великой войны такой формат, как телемарафон, было «правильным» организационно и с точки зрения безопасности.

«Свою функцию в определенный момент объединенный телемарафон выполнил, но мы видим статистику, согласно которой он теряет зрителя», – отметил нардеп.

Юрчишин подчеркнул, что комитет должен проанализировать телемарафон, понять, что не работает и можно ли это исправить. В свою очередь, каналам телемарафона, по его мнению, необходимо ввести механизмы более сбалансированного представления информации.

Председатель комитета Рады по свободе слова также рассказал, что «многие его коллеги» требовали от него написать заявление о необходимости закрытия телемарафона, но он не собирается это делать.

«Однако, если мы не сделаем его более качественным, он просто себя исчерпает. И если за следующий год мы не найдем варианты, как усовершенствовать телемарафон, я не уверен, что он в этом году переживет», – объяснил Юрчишин.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде планируется проверить эффективность использования средств на телемарафон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду