В Раде убеждены, что телемарафон нужно усовершенствовать, иначе он «не переживет следующий год»

В то же время, закрывать телемарафон никто не будет.

В Верховной Раде считают, что национальный телемарафон «Єдині новини UA разом» необходимо усовершенствовать. Если этого не сделать, он «не переживет следующий год». Об этом заявил председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью «Укринформу».

По его словам, само решение создать в начале великой войны такой формат, как телемарафон, было «правильным» организационно и с точки зрения безопасности.

«Свою функцию в определенный момент объединенный телемарафон выполнил, но мы видим статистику, согласно которой он теряет зрителя», – отметил нардеп.

Юрчишин подчеркнул, что комитет должен проанализировать телемарафон, понять, что не работает и можно ли это исправить. В свою очередь, каналам телемарафона, по его мнению, необходимо ввести механизмы более сбалансированного представления информации.

Председатель комитета Рады по свободе слова также рассказал, что «многие его коллеги» требовали от него написать заявление о необходимости закрытия телемарафона, но он не собирается это делать.

«Однако, если мы не сделаем его более качественным, он просто себя исчерпает. И если за следующий год мы не найдем варианты, как усовершенствовать телемарафон, я не уверен, что он в этом году переживет», – объяснил Юрчишин.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде планируется проверить эффективность использования средств на телемарафон.

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