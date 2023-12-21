У Раді планують перевірити ефективність використання коштів на телемарафон

Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на марафон єдиних новин.

Фото: oporaua.org

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, якого призначили 9 грудня, має намір звернутися з офіційними запитами до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів, виділених на телемарафон «Єдині новини UA разом». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я як голова комітету наразі готую запити щодо ефективності використання коштів, які ми виділяємо на єдиний марафон, на інші державні канали... Ми аналізуємо інвестування... Я готую запити до Рахункової та Аудиторської палат, щоб зрозуміти доцільність фінансування, щоб не було оціночних суджень. Коли у нас будуть факти, ми зможемо про це докладніше поговорити», - сказав Юрчишин.

Повідомляється, що напередодні Юрчишин заявляв, що ефективність національного телемарафону на сьогодні - під питанням. Водночас парламентар зазначив, що, з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс і «на початку війни виглядала цілком логічною».

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