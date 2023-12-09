Комітет Ради з питань свободи слова очолив депутат Ярослав Юрчишин

Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина на посаду голови Комітету з питань свободи слова.

У суботу, 9 грудня, Верховна Рада призначила депутата з фракції «Голос» Ярослава Юрчишина Головою Комітету Ради з питань свободи слова. Про це повідомляють народні обранці.

За постанову №10296 проголосували 247 народних обранців.

Таким чином він замінить на цій посаді Нестора Шуфрича, якого зняли з посади 20 вересня.

Тепер голова комітету — депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин. Заступником комітету є Євгеній Брагар від «Слуги Народу», секретарем — ще один «слуга» Сергій Швець. Нестор Шуфрич залишається членом комітету.

Раніше ми писали, що на розгляд парламенту внесли постанову про призначення Ярослава Юрчишина головою Комітету з питань свободи слова.

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