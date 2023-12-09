На порозі нової війни: Венесуела офіційно анексувала територію Гаяни

Ніколас Мадуро підписав низку указів про анексію регіону Гаяни – Ессекібо.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо. Про це повідомляє Ultimas Noticias.

Документи передбачають «приєднання» багатого нафтою регіону до Венесуели.

Зазначається, що Мадуро створив національну вищу комісію на захист Ессекібо, зони комплексної оборони з трьома зонами комплексного розвитку. Також він вже встиг сформувати в Ессекібо підрозділ PDVSA - державної нафтогазової компанії Венесуели.

Крім цього, Мадуро призначив очільника анексованого регіону капітана Алексіса Родрігеса Кабельо.

«Я прошу підтримки народу та Боліварських національних збройних сил, щоб мирно рухатися до великої мети, щоб наша Венесуела залишилася з повною картою, а наша Венесуела рухалася мирно, продовжувала свій шлях слави, єдності», - заявив він.

У Венесуелі вже представили карту з анексованою провінцією Ессекібо у складі.

За указом Мадуро її проголосили 24-м штатом Венесуели. Він також наказав терміново розпочати видачу ліцензій на видобуток нафти в цьому регіоні.

На тлі конфлікту, що розпалюється, Венесуела мобілізує армію.

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