Верховна Рада закликала Єврораду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС

Парламент схвалив звернення до держав-членів ЄС з проханням підтримати відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Верховна Рада звернулася до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС підтримати відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомляють народні обранці.

За відповідну постанову №10315 проголосували 292 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради 9 грудня.

«Верховна Рада звертається до національних парламентів та урядів держав-членів Європейського Союзу, інституцій Євросоюзу та закликає... підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу через ухвалення рішення про відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року», - йдеться в тексті звернення.

Народні депутати також закликали членів ЄС збільшити надання військової допомоги Україні як на національному рівні, так і в рамках Європейського фонду миру.

Також на засіданні 9 грудня Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС.

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