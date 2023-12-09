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Верховная Рада призвала Евросовет принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

11:32, 9 декабря 2023
Парламент одобрил обращение к государствам-членам ЕС с просьбой поддержать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Верховная Рада призвала Евросовет принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС
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Верховная Рада обратилась к государствам-членам Европейского Союза и институтам ЕС поддержать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщают народные избранники.

За соответствующее постановление №10315 проголосовали 292 народных депутата на пленарном заседании Верховной Рады 9 декабря.

«Верховная Рада обращается к национальным парламентам и правительствам государств-членов Европейского Союза, институтам Евросоюза и призывает... поддержать стремление Украины по вступлению в Европейский Союз через принятие решения об открытии переговоров по членству Украины в Европейском Союзе во время заседания Европейского Совета 15 декабря 2023 года», - говорится в тексте обращения.

Народные депутаты также призвали членов ЕС увеличить предоставление военной помощи Украине как на национальном уровне, так и в рамках Европейского фонда мира.

Также на заседании 9 декабря Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС.

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