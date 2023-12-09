Блокада границы: в Польше заявили, что не препятствуют поставкам военной помощи в Украину

В Министерстве обороны Польши отрицали, что протесты перевозчиков привели к задержкам в поставке военной техники для ВСУ.

В Польше заявили, что перевозчики на границе не препятствуют поступлению военной помощи в Украину. Об этом сообщает Polsat News.

«Я категорически отрицаю, что такая ситуация имела место. Военные колонны, пересекающие границу, – это колонны в сопровождении военной полиции. Они проезжают в совершенно ином режиме, как привилегированные транспортные средства, и не заложники никаких протестов», – сказал заместитель министра обороны Польши Мартин Очепа.

Так он отреагировал на публикацию издания The New York Times о том, что украинские военные на передовой ощутили на себе последствия блокады границы с Польшей. Издание утверждает, что протесты польских перевозчиков привели к серьезным задержкам в поставке военной техники для Вооруженных сил Украины.

Обвинения также прокомментировал Уполномоченный правительства Республики Польша по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

«У нас нет информации о блокировании транспортных средств, которые везут военную помощь Украине. Польские службы работают на месте и проверяют грузовики на границе», – сказал он.

«Мы также не получаем никаких сигналов из Украины о том, что протесты влияют на военные действия. Еще раз следует повторить, что в таких ситуациях лучшим решением является проведение двусторонних переговоров, а не через средства массовой информации», – добавил он.

Ранее мы писали, что украинские грузовики, которые сейчас заблокированы на границе с Польшей, вернутся в Украину по железной дороге.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.