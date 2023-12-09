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В Украине фиксируют замедление роста цен на продукты

13:55, 9 декабря 2023
По итогам ноября рост потребительских цен замедлился до 0,5% после роста на 0,8%.
В Украине фиксируют замедление роста цен на продукты
Фото: 24tv.ua
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В Украине замедлился рост цен на продукты. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, по итогам ноября рост потребительских цен замедлился до 0,5% после роста на 0,8% в октябре и на 0,5% – в сентябре.

В годовом исчислении по итогам ноября 2023 года инфляция замедлилась до 5,1% с 5,3% в октябре, 7,1% - в сентябре и 8,6% по итогам августа. Базовая инфляция в ноябре замедлилась до 0,3% с 0,4% в октябре и 0,9% в сентябре. С начала текущего года инфляция составила 4,4%, базовая – 4,9%.

В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке в ноябре выросли на 0,8%.

Больше всего (на 13,2%) подорожали овощи.

На 2,6–1% выросли цены на молоко и молочные продукты, масло, сало, говядину, яйца, хлеб.

В то же время, на 4,3–0,6% снизились цены на сахар, продукты переработки зерновых, свинину, фрукты, подсолнечное масло, мясо птицы, рис, макаронные изделия.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 0,8%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 3%, в том числе одежда – на 3,4%, обувь – на 2,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,8%.

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