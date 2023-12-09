В Україні фіксують сповільнення зростання цін на продукти

За підсумками листопада зростання споживчих цін сповільнилося до 0,5% після росту на 0,8%

Фото: 24tv.ua

В Україні сповільнилося зростання цін на продукти. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, за підсумками листопада зростання споживчих цін сповільнилося до 0,5% після росту на 0,8% у жовтні та на 0,5% – у вересні.

У річному вимірі за підсумками листопада 2023 року інфляція сповільнилася до 5,1% з 5,3% у жовтні, 7,1% – у вересні та 8,6% за підсумками серпня. Базова інфляція у листопаді сповільнилася до 0,3% з 0,4% у жовтні та 0,9% у вересні. З початку поточного року інфляція становила 4,4%, базова – 4,9%.

Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку в листопаді зросли на 0,8%.

Найбільше (на 13,2%) подорожчали овочі.

На 2,6-1% зросли ціни на молоко та молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб.

Водночас на 4,3–0,6% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, свинину, фрукти, соняшникову олію, м’ясо птиці, рис, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 3%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.

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