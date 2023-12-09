9 декабря: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Фото: objectiv.tv

В субботу, 9 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня отмечают Международный день памяти жертв преступлений геноцида, Всемирный день техномузыки, Международный день ветеринарной медицины, Международный день борьбы с коррупцией. Верующие празднуют зачатие праведной Анной Пресвятой.

Международный день борьбы с коррупцией

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

В этот день 2003 года в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Она вступила в силу в декабре 2005 года.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Международный день памяти жертв преступления геноцида

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией установила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, честь их достоинства и предотвращение этого преступления. Дата была избрана в связи с тем, что в этот день 1948 года Генассамблея приняла Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Резолюцию приняли на 103 пленарном заседании 69-й сессии на основе консенсуса, ее одобрили 80 стран-членов Ассамблеи. Инициатива исходила из положений представленной Арменией резолюции о предотвращении геноцидов, принятой на 28-й сессии Совета ООН по правам человека, состоявшейся 27 марта текущего года в Женеве. Эта резолюция направлена на дополнение усилий Армении, направленных на стимулирование и консолидацию международной деятельности в борьбе против преступления геноцида.

Сегодня факт геноцида армян в Османской империи 1915 признан многими государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Гонения и преследования армян в Османской империи начались еще с конца 19 века, а к 1915 году они достигли пика, когда было уничтожено более 1,5 миллиона человек.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня православные чтят святую Анну - мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она начала Богородицу. Анна была младшей дочерью священника Матфана и женой святого Иоакима. Прожив 50 лет в браке, Анна и Иоаким никак не могли родить ребенка. Однажды мужу явился ангел с известием о том, что его жена вскоре родит девочку. Это оказалось правдой: Анна зачала и родила дочь Марию. Христиане отмечают оба праздника, связанных с появлением Богородицы на свет: и зачатие, и рождение.

Календарь важных событий за 9 декабря:

1905 - Во Франции принят закон об отделении церкви от государства;

1909 - Создан футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд);

1917 - В Крыму создан курултай, высший орган крымских татар;

1918 - Директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и возобновила закон о восьмичасовом рабочем дне;

1948 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него;

1953 - Американская компания "Дженерал Электрик" объявила об увольнении всех коммунистов;

1968 - В Сан-Франциско Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенные им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст;

2004 - Вступили в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины.

2007 - В Ялте (временно окупированный Крым) открыт памятник Тарасу Шевченко.

2011 - Заявила о закрытии украинская студия GSC Game World, которая разработала известные игры S.T.A.L.K.E.R. и Казаки. S.T.A.L.K.E.R. 2, проекты компании были заморожены.

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