Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Что с конкурсами на вакансии в местных и апелляционных судах: Рада готовится принять закон о судейской карьере

После поправок Комитета законопроект предусматривает, что ВККС завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей, объявленный 14 сентября 2023 года, по правилам, действующим после вступления в силу закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Как предлагают урегулировать вопросы судей-«пятилеток» в финальной редакции законопроекта о судейской карьере

Стало известно, как планируют завершить процедуры оценивания судей-«пятилеток» в финальной редакции законопроекта о судейской карьере.

Депутаты повысят «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн

Для тех членов Высшего совета правосудия, которые уже получают вознаграждение в 354 тысячи грн, ничего не изменится, но для других народные избранники готовят хорошие новости.

Хозяйственные суды в 2024 году получат новых судей: кто победил в конкурсе на должности судей

Многие кандидаты решили отказаться от должностей судей, а все вакантные должности судей Хозяйственного суда Запорожской области заполнить не удалось.

Хозяйственный суд Одесской области возобновляет работу после хакерской атаки – стало известно, когда возобновят рассмотрение дел в судебных заседаниях

Рассмотрение дел в судебных заседаниях будет начато с 15 декабря после окончания работ в залах судебных заседаний.

  1. В Украине

В Киеве из-за подтопления метро вводят изменения в организации дорожного движения: первые подробности

10:10, 9 декабря 2023
Готовят изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных участках дорог столицы.
В Киеве из-за подтопления метро вводят изменения в организации дорожного движения: первые подробности
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Киеве из-за подтопления шести станций метро вводятся изменения в организации дорожного движения. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«В связи с закрытием подземки, основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, так что дорожное движение может значительно усложниться.

Поэтому внес предложение, поддержанное во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.

Увеличим пропускную способность общественного транспорта, отрегулируем хронометраж переключения сигналов светофора, перенесем для удобства остановки общественного транспорта, изменим некоторые дорожные знаки. Конечно, будут работать усиленные патрули», – отметил Клименко.

По его словам, подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции.

«Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, убеждены, предупредят транспортный коллапс в столице», — резюмировал глава МВД.

Ранее мы писали, что в Киеве 9 декабря должны были закрыть движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» для ремонта перегонного тоннеля. Однако движение поездов было остановлено уже 8 декабря.

Добавим, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена начато досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео