В Киеве из-за подтопления метро вводят изменения в организации дорожного движения: первые подробности

Готовят изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных участках дорог столицы.

В Киеве из-за подтопления шести станций метро вводятся изменения в организации дорожного движения. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«В связи с закрытием подземки, основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, так что дорожное движение может значительно усложниться.

Поэтому внес предложение, поддержанное во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.

Увеличим пропускную способность общественного транспорта, отрегулируем хронометраж переключения сигналов светофора, перенесем для удобства остановки общественного транспорта, изменим некоторые дорожные знаки. Конечно, будут работать усиленные патрули», – отметил Клименко.

По его словам, подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции.

«Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, убеждены, предупредят транспортный коллапс в столице», — резюмировал глава МВД.

Ранее мы писали, что в Киеве 9 декабря должны были закрыть движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» для ремонта перегонного тоннеля. Однако движение поездов было остановлено уже 8 декабря.

Добавим, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена начато досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.