Украина готовится к деоккупации Крыма, — Рустем Умеров

Министр обороны заявил о подготовке наработок на 2024 год, которые заставят оккупантов навсегда покинуть Крым.

Фото: armyinform.com.ua

Украина готовит наработки на 2024 год, которые помогут выгнать россиян из временно оккупированного Крыма. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона.

Умерова, в частности, спросили, говорилось ли во время визита украинской делегации в Штаты, где состоялась Конференция оборонных индустрий и встреча в Пентагоне, о том, чтобы «очистить» Черное море от российского присутствия, и о каких-то технологиях, которые помогли бы Украине бороться. с носителями «калибров» в Черном море, кроме тех дронов, которые уже эффективно себя показали.

«Мы показали всему миру, что мы можем добиваться успеха. Несмотря на то, что у нас нет столь мощного флота, мы вынудили россию отойти от временно оккупированного Крыма. Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма», – сказал Умеров.

Министр обороны не стал раскрывать все детали этих наработок.

Ранее стало известно, что Украина активно готовит новые подразделения по возвращению наступательных и оборонительных операций по всей линии фронта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.