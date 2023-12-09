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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. В Україні

Україна готується до деокупації Криму, — Рустем Умєров

09:51, 9 грудня 2023
Міністр оборони заявив про підготовку напрацювань на 2024 рік, які змусять окупантів назавжди покинути Крим.
Україна готується до деокупації Криму, — Рустем Умєров
Фото: armyinform.com.ua
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Україна готує напрацювання на 2024 рік, які допоможуть вигнати росіян із тимчасово окупованого Криму. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

Умєрова, зокрема, запитали, чи йшлося під час візиту української делегації до Штатів, де зокрема відбулась Конференція оборонних індустрій та зустріч у Пентагоні, про те, щоб «очистити» Чорне море від російської присутності, та про якісь технології, які допомогли б Україні боротися з носіями «калібрів» у Чорному морі, крім тих дронів, які вже ефективно себе показали.

«Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху. Не зважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту, ми вимусили росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму», – сказав Умєров.

Міністр оборони не став розкривати всі деталі щодо цих напрацювань.

Раніше стало відомо, що Україна активно готує нові підрозділи для повернення наступальних та оборонних операції по всій лінії фронту.

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