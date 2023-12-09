Контрнаступ: Україна готується до нових наступальних операцій, — Кулеба

Наразі Україна активно готує нові підрозділи для повернення наступальних та оборонних операції по всій лінії фронту.

Збройна відсіч українських військових не дає можливості російським агресорам проводити масштабне перегрупування. Про це заявив глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у публікації The Wall Street Journal.

«Єдиним результатом буде те, що росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад», – сказав він.

За словами Кулеби, будь-яка пауза у бойових діях зараз лише дасть росії шанс перегрупуватися та підготуватися до нових військових дій.

Крім того, дипломат зазначив, що наразі Україна активно готує нові підрозділи для повернення наступальних та оборонних операції по всій лінії фронту.

«Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції», – підкреслив міністр.

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