Контрнаступление: Украина готовится к новым наступательным операциям, — Кулеба

Украина активно готовит новые подразделения для возвращения наступательных и оборонных операции по всей линии фронта.

Вооруженный отпор украинских военных не дает возможности российским агрессорам проводить масштабную перегруппировку. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в публикации The Wall Street Journal.

«Единственным результатом будет то, что россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение», – сказал он.

По словам Кулебы, любая пауза в боевых действиях сейчас только даст россии шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.

Кроме того, дипломат отметил, что Украина активно готовит новые подразделения для возвращения наступательных и оборонных операции по всей линии фронта.

«Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонные операции», - подчеркнул министр.

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