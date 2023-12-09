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Подтопление столичного метро: Шмигаль поручил созвать комиссию, хотят заслушать Кличко

08:35, 9 декабря 2023
9 декабря состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Подтопление столичного метро: Шмигаль поручил созвать комиссию, хотят заслушать Кличко
Фото: kyiv.klichko.org
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы исследовать приведшее к срочному ремонту «синей» ветки метро в Киеве.

«Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение – как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей», – отметил премьер.

Он заявил, что из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей «синей» ветви столичного метро, что, по словам Шмыгаля, будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян.

Шмыгаль поручил, чтобы 9 декабря прошло заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с участием вице-премьер-министра Александра Кубракова, министра внутренних дел Игоря Клименко, главы Минстратегпрома Александра Камышина, временного исполняющего обязанности председателя ГСЧС Владимира Демчука, начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского.

«Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу», - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, главная задача - оперативно оценить ситуацию и принять меры, чтобы не допустить ее развития по негативному сценарию.

«Самое важное – обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в столице», - отметил он.

Ранее мы писали, что в Киеве 9 декабря должны были закрыть движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» для ремонта перегонного тоннеля. Однако движение поездов было остановлено уже 8 декабря.

Добавим, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена начато досудебное расследование.

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