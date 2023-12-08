У зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену розпочато досудове розслідування, – прокуратура

Слідчі та прокурори дослідять обставини, які призвели до вказаних наслідків.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

Як відомо 8 грудня столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська».

«За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену», - пишуть у прокуратурі.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків, також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в поймі річки Либідь.

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