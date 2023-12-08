Зеленський підписав закони про відокремлення САП і скасування правок Лозового, а також збільшення штату НАБУ і перевірки декларацій

Президент підписав закони, прийняті у п’ятницю, 8 грудня.

Джерело фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закони прийняті у п’ятницю, 8 грудня.

Мова йде про 4 закона:

про збільшення штату НАБУ (законопроєкт 10203-1);

про відокремлення САП та скасування правок Лозового (законопроєкт 10060);

про мови нацменшин (законопроєкт 10288-1);

про розширення перевірок декларацій чиновників (законопроєкт 10262).

Як ми писали, Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором. Слід зазначити, що цим же законом Верховна Рада скасувала правки Лозового. Зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

Також Верховна Рада України 8 грудня прийняла в другому читанні і в цілому урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України» 10203-1 від 14.11.2023.

Крім того, Парламент виправив норму про те, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, які вже були предметом перевірки НАЗК, а також повернув перевірки підстав набуття квартир та авто до призначення на посаду.

Додамо, що сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому як закон альтернативний до урядового законопроєкт 10288-1 про мови національних меншин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.