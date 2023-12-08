Зеленский подписал законы об обособлении САП и отмене правок Лозового, а также увеличении штата НАБУ и проверки деклараций

Президент подписал законы, принятые в пятницу, 8 декабря.

Источник фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, принятые в пятницу, 8 декабря.

Речь идет о 4 законах:

об увеличении штата НАБУ (законопроект 10203-1);

об обособлении САП и отмене правок Лозового (законопроект 10060);

о языках нацменьшинств (законопроект 10288-1);

о расширении проверок деклараций чиновников (законопроект 10262).

Как мы писали, Парламент принял в целом закон, согласно которому САП как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генпрокурором. Следует отметить, что этим же законом Верховная Рада упразднила правки Лозового. Изменения предполагают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

Также Верховная Рада Украины 8 декабря приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» об усилении институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины» 10203-1 от 14.11.2023.

Кроме того, Парламент исправил норму о том, что не могут быть предметом повторной проверки сведения, которые уже были предметом проверки НАПК, а также вернул проверки оснований приобретения квартир и авто до назначения на должность.

Добавим, что сегодня Верховная Рада приняла в целом как закон альтернативный правительственному законопроекту 10288-1 о языках национальных меньшинств.

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