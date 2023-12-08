В связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена начато досудебное расследование, – прокуратура

Следователи и прокуроры исследуют обстоятельства, которые привели к указанным последствиям.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Как известно, 8 декабря столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская».

«По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена», - пишут в прокуратуре.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, которые привели к указанным последствиям, также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП «Киевский метрополитен» и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» в пойме реки Лыбидь.

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