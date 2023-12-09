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  1. В мире

Неравенство в оплате труда: на Disney подали иск в суд 9 тысяч женщин

12:39, 9 декабря 2023
Иск является наибольшим из всех касавшихся калифорнийского Закона о равной оплате труда, запрещающего работникам получать меньшую плату за одинаковую работу в зависимости от пола.
Неравенство в оплате труда: на Disney подали иск в суд 9 тысяч женщин
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9 тысяч женщин подали коллективный позыв на компанию Disney за то, что им платили меньше, чем мужчинам на аналогичных должностях. Об этом сообщает Variety.

Иск является наибольшим из всех касавшихся калифорнийского Закона о равной оплате труда, запрещающего работникам получать меньшую плату за одинаковую работу в зависимости от пола.

«Они любят свою работу. Они любят бренд. Но они хотят, чтобы их уважали и относились к ним так, как должно быть на рабочем месте», — сказала адвокат истец Лори Андрус.

В то же время компания выразила разочарование в письменном заявлении.

Обе стороны наняли экспертов, чтобы доказать или опровергнуть гендерный разрыв в оплате труда компании. Адвокат Андрус сказала, что стартовая оплата на всех должностях для женщин на 2% ниже, чем для мужчин.

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