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  1. В мире

В ЕС достигли согласия по использованию искусственного интеллекта для биометрической слежки: детали

09:14, 9 декабря 2023
Участники переговоров согласились разрешить сканирование лица в реальном времени, но с гарантиями и исключениями.
В ЕС достигли согласия по использованию искусственного интеллекта для биометрической слежки: детали
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В Европейском союзе достигли согласия по регулированию искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры делегатов Европейской комиссии, Европарламента и 27 стран-членов ЕС продолжались более 37 часов.

«Мы потратили много времени на поиск правильного баланса между максимальным использованием потенциала ИИ для поддержки правоохранительных органов и защитой основных прав наших граждан. Мы не хотим массовой слежки в Европе», - заявил еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

По его словам, участники переговоров согласились разрешить сканирование лица в реальном времени, но с гарантиями и исключениями.

Соглашение запретит биометрическое сканирование, которое классифицирует людей по чувствительным характеристикам, таким как политические или религиозные убеждения, сексуальная ориентация или раса.

Официальные лица заявили, что это один из самых сложных и чувствительных вопросов.

Также разрешается налагать финансовые санкции на нарушающие правила компании в размере до 35 млн евро, или 7% мирового оборота, в зависимости от нарушений и размера компании.

Отмечается, что ряд деталей все еще будут проработаны государственными служащими в ближайшие недели, но переговорщики в основном согласились установить правила регулирования искусственного интеллекта, включающие базовые требования прозрачности для любого разработчика.

Проект закона должен быть официально одобрен как парламентом, так и советом, в который входят 27 стран-членов ЕС.

Издание добавляет, что Франция и Германия ранее резко критиковали, что этот закон, по их мнению, может привести к чрезмерному регулированию моделей искусственного интеллекта общего назначения.

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