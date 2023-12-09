В ЄС досягли згоди щодо використання штучного інтелекту для біометричного стеження: деталі

Учасники переговорів погодилися дозволити сканування обличчя у реальному часі, але з гарантіями та винятками.

У Європейському союзі досягли згоди щодо регулювання штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

Переговори делегатів Європейської комісії, Європарламенту та 27 країн-членів ЄС тривали більше 37 годин.

«Ми витратили багато часу на пошук правильного балансу між максимальним використанням потенціалу ШІ для підтримки правоохоронних органів та захистом основних прав наших громадян. Ми не хочемо масового стеження в Європі», - заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

За його словами, учасники переговорів погодилися дозволити сканування обличчя у реальному часі, але з гарантіями та винятками.

Угода заборонить біометричне сканування, яке класифікує людей за чутливими характеристиками, такими як політичні чи релігійні переконання, сексуальна орієнтація чи раса.

Офіційні особи заявили, що це одне з найскладніших та найчутливіших питань.

Також дозволяється накладати фінансові санкції на компанії, які порушують правила, у розмірі до 35 млн євро, або 7% світового обороту, залежно від порушень і розміру компанії.

Зазначається, що низка деталей все ще будуть пропрацьовані державними службовцями в найближчі тижні, але учасники переговорів в основному погодилися встановити правила регулювання штучного інтелекту, які включають базові вимоги прозорості для будь-якого розробника.

Проект закону ще має бути офіційно схвалений як парламентом, так і радою, до якої входять 27 країн-членів ЄС.

Видання додаєм, що Франція та Німеччина раніше різко критикували те, що цей закон, на їх думку, може призвести до надмірного регулювання моделей штучного інтелекту загального призначення.

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