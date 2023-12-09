У Києві через підтоплення метро запроваджують зміни в організації дорожнього руху: перші подробиці

Готують зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

У Києві через підтоплення шести станцій метро запроваджують зміни в організації дорожнього руху. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«У звʼязку із закриттям підземки, основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися.

Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Збільшимо пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюємо хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесемо для зручності зупинки громадського транспорту, змінимо деякі дорожні знаки. Звісно, працюватимуть посилені патрулі», — зазначив Клименко.

За його словами, детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції.

«Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці», — резюмував очільник МВС.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про такі зміни:

На площі Либідській є два розворотних кільця. Вони завантажені припаркованими транспортними засобами. Їх потрібно зробити проїзними для громадського транспорту.

Решту транспорту переправлять на розворот на вулиці Велику Васильківську та Антоновича.

На вулиці Антоновича облаштують додаткову зупинку, ближче до входу в метро.

На більш завантажених відрізках дороги запровадять зміни в роботі світлофорів.

Раніше ми писали, що у Києві 9 грудня мали закрити рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для ремонту перегінного тунелю. Однак рух поїздів зупинили вже 8 грудня.

Додамо, що у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену розпочато досудове розслідування.

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