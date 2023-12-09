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Блокада кордону: у Польщі заявили, що не перешкоджають поставкам військової допомоги до України

11:20, 9 грудня 2023
У Міністерстві оборони Польщі заперечили те, що протести перевізників призвели до затримок у постачанні військової техніки для ЗСУ.
Блокада кордону: у Польщі заявили, що не перешкоджають поставкам військової допомоги до України
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У Польщі заявили, що перевізники на кордоні не перешкоджають надходження військової допомоги до України. Про це повідомляє Polsat News.

«Я категорично заперечую, що така ситуація мала місце. Військові колони, які перетинають кордон, – це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як привілейовані транспортні засоби, і не є заручниками жодних протестів», – сказав заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа.

Так він відреагував на публікацію видання The New York Times про те, що українські військові на передовій відчули на собі наслідки блокади кордону з Польщею. Видання стверджує, що протести польських перевізників призвели до серйозних затримок у постачанні військової техніки для Збройних сил України.

Звинувачення також прокоментував Уповноважений уряду Республіки Польща з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

«Ми не маємо інформації про блокування транспортних засобів, які везуть військову допомогу Україні. Польські служби працюють на місці і здійснюють перевірку вантажівок на кордоні», – сказав він.

«Ми також не отримуємо жодних сигналів з України про те, що протести впливають на військові дії. Ще раз слід повторити, що в таких ситуаціях найкращим рішенням є проведення двосторонніх переговорів, а не через засоби масової інформації», – додав він.

Раніше ми писали, що українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею.

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