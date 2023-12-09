На пороге новой войны: Венесуэла официально аннексировала территорию Гайаны

Николас Мадуро подписал ряд указов об аннексии региона Гайаны – Эссекибо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии региона Гайаны - Эссекибо. Об этом сообщает Ultimas Noticias.

Документы предполагают «присоединение» богатого нефтью региона к Венесуэле.

Отмечается, что Мадуро создал национальную высшую комиссию по защите Эссекибо, зоны комплексной обороны с тремя зонами комплексного развития. Также он уже успел сформировать в Эссекибо подразделение PDVSA – государственной нефтегазовой компании Венесуэлы.

Кроме этого, Мадуро назначил главу аннексированного региона капитана Алексиса Родригеса Кабельо.

«Я прошу поддержки народа и Боливарских национальных вооруженных сил, чтобы мирно двигаться к великой цели, чтобы наша Венесуэла осталась с полной картой, а наша Венесуэла двигалась мирно, продолжала свой путь славы, единства», - заявил он.

В Венесуэле уже представили карту с аннексированной провинцией Эссекибо в составе.

По указу Мадуро ее провозгласили 24-м штатом Венесуэлы. Он также приказал срочно приступить к выдаче лицензий на добычу нефти в этом регионе.

На фоне разгорающегося конфликта Венесуэла мобилизует армию.

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