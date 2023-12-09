Комитет Совета по свободе слова возглавил депутат Ярослав Юрчишин

Верховная Рада назначила Ярослава Юрчишина на должность председателя Комитета по свободе слова.

В субботу, 9 декабря, Верховная Рада назначила депутата из фракции «Голос» Ярослава Юрчишина Председателем Комитета Рады по свободе слова. Об этом сообщают народные избранники.

За постановление №10296 проголосовали 247 избранников.

Таким образом, он заменит на этом посту Нестора Шуфрича, которого сняли с должности 20 сентября.

Теперь председатель комитета – депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин. Заместителем комитета является Евгений Брагар от «Слуги Народа», секретарем – еще один «слуга» Сергей Швец. Нестор Шуфрич остается членом комитета.

Ранее мы писали, что на рассмотрение парламента внесли постановление о назначении Ярослава Юрчишина главой Комитета по свободе слова.

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