Владимир Зеленский подписал Закон о страховании инвестиций от военных рисков

Закон по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков» вступает в силу с 1 января 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности» по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков», передает официальный сайт парламента.

Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский как главный автор законопроекта №9015 прокомментировал принятый Закон Украины.

«Государственное экспортно-кредитное агентство получило право страховать инвестиции от военных рисков. Ранее подобную услугу в Украине могли получить иностранные компании через международные финансовые организации MIGA и DFC. У украинских компаний такой возможности не было», - сказал он.

Он отметил, что полноценный механизм страхования военных рисков через ЭКА заработает только после утверждения Правительством подзаконных нормативных актов и докапитализации ЭКА.

«Надеюсь, эта работа, учитывая войну и потребность инвесторов и промышленников, будет проведена вовремя», - добавил нардеп.

Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности» по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков» вступает в силу с 1 января 2024 года.

Внедрение страхования инвестиций от военных рисков является частью Плана восстановления перерабатывающей промышленности.

Раньше мы писали об этом документе.

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