Володимир Зеленський підписав Закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків

Закон щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків» набуває чинності з 1 січня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків», передає офіційний сайт парламенту.

Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, як головний автор законопроекту №9015, прокоментував прийнятий Закон України.

«Державне Експортно-кредитне агентство отримало право страхувати інвестиції від воєнних ризиків. Раніше таку послугу в Україні могли отримати іноземні компанії через міжнародні фінансові організації MIGA і DFC. Українські компанії такої можливості не мали», - сказав він.

Він відзначив, що повноцінно механізм страхування воєнних ризиків через ЕКА запрацює лише після затвердження Урядом підзаконних нормативних актів і докапіталізації ЕКА.

«Сподіваюсь, ця робота з огляду на війну й потребу інвесторів та промисловців буде проведена вчасно», - додав нардеп.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків» набуває чинності з 1 січня 2024 року.

Впровадження страхування інвестицій від воєнних ризиків є частиною Плану відновлення переробної промисловості.

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