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  1. В Україні

Надавав послуги інтернет-провайдера на окупованій Луганщині: у Києві бізнесмена підозрюють у співпраці з рф

19:14, 26 грудня 2023
Зокрема, компанія фігуранта транслює у регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав’язують місцевим жителям кремлівську пропаганду.
Надавав послуги інтернет-провайдера на окупованій Луганщині: у Києві бізнесмена підозрюють у співпраці з рф
Колаж: sud.ua
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У Києві затримали власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацює з окупантами. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами слідства, бізнесмен систематично сплачує «податки» до «бюджету» окупаційної адміністрації рф у тимчасово захопленому Луганську, чим фінансує російську агресію.

«Також компанія фігуранта транслює у регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав’язують місцевим жителям наративи кремля, насамперед про війну в Україні», — додали в СБУ.

Так, під час обшуків за місцем проживання затриманого у Києві виявлено понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. На ці кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, накладено арешт.

За даними слідства, незаконну діяльність фігурант організував разом з близькою родичкою, яка проживає у тимчасово захопленому місті Кадіївка на Луганщині.

Там вони створили компанію-провайдер та «зареєстрували» в місцевій окупаційній адміністрації рф та «роскомнагляді» на території країни-агресора.

Наразі затриманому та його спільниці з окупованої частини сходу нашої держави слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільниці, яка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

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