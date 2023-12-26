Предоставлял услуги интернет-провайдера на оккупированной Луганской области: в Киеве бизнесмена подозревают в сотрудничестве с рф

В частности, компания фигуранта транслирует в регионе запрещенные российские телеканалы, массово навязывающие местным жителям кремлевскую пропаганду.

Коллаж: sud.ua

В Киеве задержан владелец интернет-провайдера, который оказывает услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничает с оккупантами. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам следствия, бизнесмен систематически платит «налоги» в «бюджет» оккупационной администрации рф во временно захваченном Луганске, чем финансирует российскую агрессию.

«Также компания фигуранта транслирует в регионе запрещенные российские телеканалы, массово навязывающие местным жителям нарративы кремля, прежде всего о войне в Украине», — добавили в СБУ.

Так, во время обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружено более 7,5 млн. в гривневом эквиваленте. На эти средства, предположительно полученные преступным путем, наложен арест.

По данным следствия, незаконную деятельность фигурант организовал вместе с близкой родственницей, проживающей во временно захваченном городе Кадиевка Луганской области.

Там они создали компанию-провайдер и «зарегистрировали» в местной оккупационной администрации рф и «роскомнадзоре» на территории страны-агрессора.

Задержанному и его сообщнице из оккупированной части востока нашего государства следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в т.ч. оккупационной администрацией государства-агрессора, по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его сообщницы, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины.

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