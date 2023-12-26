Большой десантный корабль «Новочеркасск» во временно оккупированном Крыму получил очень серьезные повреждения в результате ракетного удара ВСУ 26 декабря – об этом свидетельствуют фото, обнародованные в социальных сетях.
«На спутниковом снимке, сделанном утром 24 декабря, рамочкой обведен БДК. На другом фото то, что от него осталось», – пишет DeepState.
Отметим, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что удар совершался крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP.
Как известно, 26 декабря украинские военные уничтожили российский большой десантный корабль «Новочеркасск».
Добавим, момент попадания по БДК «Новочеркасск» попал на видео.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.