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  1. В Украине

Михаил Жернаков признан годным к военной службе, — ЗиБ

13:45, 26 декабря 2023
Ранее установленный диагноз председателю правления «Фонд DEJURE» Михаилу Жернакову относительно плоскостопия был опровергнут, пишет «Закон и бизнес».
Михаил Жернаков признан годным к военной службе, — ЗиБ
Фото: nv.ua
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Военно-врачебная комиссия признала активиста Михаила Жернакова полностью пригодным к военной службе. Выясняются вопросы о наличии у него оснований для отсрочки. Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на источники в ТЦК.

По информации «ЗиБ», что Михаил Жернаков разыскивался из-за неявки по повестке. В конце концов, он был задержан и доставлен в ТЦК Шевченковского района Киева. За уклонение от мобилизации, совершенное в особый период, председатель правления «Фундации DEJURE» М.Жернаков был оштрафован за административный проступок, предусмотренный ч.2 ст.2101 («Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации») КоАП на 5300 гривен.

По результатам прохождения ВЛК М.Жернаков был признан полностью пригодным к военной службе. Ранее установленный диагноз о плоскостопии был опровергнут, а предварительный вывод признан основывающимся на недостоверной информации.

В то же время, как стало известно изданию из источников в ТЦК, Жернаков предоставил справку о том, что он работает преподавателем на 0,75 ставки в частном учреждении «Университет «Киевская школа экономики». Ссылаясь на ч.1 ст.23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», он отметил наличие отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации как научно-педагогического работника, имеющего ученое звание доктора юридических наук.

По имеющейся информации, инициируется вопрос о проверке указанного учебного заведения и оценке на предмет плагиата диссертации М.Жернакова на соискание научной степени доктора юридических наук «Налоговые споры: реформирование механизмов решения» (диплом ДД № 005772 от 1.07.2016, налоговой службы).

Издание отмечает, что Жернаков в феврале 2012 года был назначен судьей Винницкого ОАС указом В.Януковича. Затем ушел с должности по собственному желанию. «Хотя уже в составе ГРД нередко пользовался штампами типа «судьи Майдана» или «судьи Януковича», призывая к очищению от них судебной системы», — добавили в ЗиБ.

М.Жернаков является партнером Виталия Шабунина в «Центре противодействия коррупции».

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