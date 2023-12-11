Потрапити до лав ЗСУ борцю з корупцією завадила… плоскостопість? — ЗМІ

Нинішній голова правління «Фундація DEJURE» Михайло Жернаков ніколи не служив в армії, бо був визнаний «обмежено здатним». Про це пише «Закон і бізнес».

Джерело фото: censor.net

Один із борців із корупцією та ухилянтами від мобілізації, як виявилося, ніколи не служив в армії, бо був визнаний «обмежено здатним», зокрема, через… плоскостопість. Такі дані містить військово-облікова картка Михайла Жернакова — нинішнього голови правління «Фундації DEJURE» та одного із партнерів Віталія Шабуніна у ЦПК. Про це повідомляє «Закон і бізнес».

За час після Революції гідності, на момент якої він обіймав посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду, він встиг попрацювати у першому та другому складі Громадської ради доброчесності (від різних ГО) та головним експертом «Реанімаційного пакету реформ».

Прикметно, що М.Жернаков у лютому 2012 року був призначений суддею Вінницького ОАС указом саме В. Януковича. Хоча вже на посаді у ГРД нерідко послуговувався штампами на кшталт «судді Майдану» або «судді Януковича», закликаючи до очищення від них судової системи.

За інформацією «ЗіБ», група адвокатів планує оскаржити висновок ВЛК щодо обмеженої здатності М.Жернакова до військової служби та домогтися скасуванню її висновків про плоскостопість, що заважає його переведенню на фронт.

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