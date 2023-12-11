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Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.

Верховный Суд указал на прямое действие во времени решений Конституционного Суда Украины

Вечный вопрос положительного (неретроспективного) действия во времени решений КСУ, - ответ Верховного Суда.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

  1. В Украине

Попасть в ряды ВСУ борцу с коррупцией помешало… плоскостопие? — СМИ

11:17, 11 декабря 2023
Нынешний председатель правления «Фундація DEJURE» Михаил Жернаков никогда не служил в армии, потому что был признан «ограниченно способным». Об этом пишет «Закон и бизнес».
Попасть в ряды ВСУ борцу с коррупцией помешало… плоскостопие? — СМИ
Источник фото: censor.net
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Один із борців із корупцією та ухилянтами від мобілізації, як виявилося, ніколи не служив в армії, бо був визнаний «обмежено здатним», зокрема, через… плоскостопість. Такі дані містить військово-облікова картка Михайла Жернакова — нинішнього голови правління «Фундації DEJURE» та одного із партнерів Віталія Шабуніна у ЦПК. Про це повідомляє «Закон і бізнес».

За час після Революції гідності, на момент якої він обіймав посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду, він встиг попрацювати у першому та другому складі Громадської ради доброчесності (від різних ГО) та головним експертом «Реанімаційного пакету реформ».

Прикметно, що М.Жернаков у лютому 2012 року був призначений суддею Вінницького ОАС указом саме В. Януковича. Хоча вже на посаді у ГРД нерідко послуговувався штампами на кшталт «судді Майдану» або «судді Януковича», закликаючи до очищення від них судової системи.

За інформацією «ЗіБ», група адвокатів планує оскаржити висновок ВЛК щодо обмеженої здатності М.Жернакова до військової служби та домогтися скасуванню її висновків про плоскостопість, що заважає його переведенню на фронт.

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