Передавал информацию о расположении ВСУ: жителя Николаева приговорили к 15 годам лишения свободы

Суд вынес приговор жителю Николаева, обвиняемому в государственной измене.

Центральный районный суд г. Николаева вынес приговор местному жителю, обвиняемому в госизмене. Мужчине назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 111 (Государственная измена), частью 1 ст. 436-2, частью 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Судом установлено, что обвиняемый предоставлял с помощью мессенджеру информацию о движении, перемещении и расположении военной техники и военнослужащих Вооруженных сил Украины представителю главного управления генерального штаба вооруженных сил России.

Кроме этого, он неоднократно отрицал в социальных сетях вооруженную агрессию рф против Украины.

По результатам разбирательства, суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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