Передавав інформацію про розташування ЗСУ: мешканця Миколаєва засудили до 15 років позбавлення волі

Суд постановив вирок мешканцю Миколаєва, обвинуваченому у державній зраді.

Центральний районний суд м. Миколаєва постановив вирок місцевому мешканцю, обвинуваченому в держзраді. Чоловіку призначнено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, суд постановив вирок місцевому мешканцю, обвинуваченому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 111 (Державна зрада), частиною 1 ст. 436-2, частиною 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Судом встановлено, що обвинувачений надавав за допомогою месенджеру інформацію про рух, переміщення та розташування військової техніки і військовослужбовців Збройних Сил України представнику головного управління генерального штабу збройних сил рф.

Окрім цього, він неодноразово заперечував у соціальних мережах збройну агресію рф проти України.

За результатами розгляду, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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