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Продовження виплат на проживання окремим категоріям ВПО: що пропонують у Мінсоцполітики

14:22, 11 грудня 2023
Мінсоцполітики пропонує суттєво переглянути можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.
Продовження виплат на проживання окремим категоріям ВПО: що пропонують у Мінсоцполітики
Джерело фото: volynnews.com
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У Міністерстві соціальної політики пишуть, що одним з важливих інструментів для підтримки внутрішньо переміщених осіб є виплата державою допомоги на проживання для ВПО.

У зв'язку з тим, що частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не будуть отримувати зазначені виплати, Мінсоцполітики розробило проєкт постанови про продовження виплати  допомоги тим ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 р. і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 р.

Проект постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлашуватись через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг (передусім, послуг з догляду за дітьми, таких як «муніципальна няня»), а також стимулюючи працездатних членів таких родин шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо.

Таким чином, пояснюють у Мінсоцполітики, механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, аби допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись внові громади.

Також цим актом пропонується суттєво переглянути можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

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