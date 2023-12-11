В Україні діє оновлена форма декларації зі збору за паркування

Зміни до форми податкової декларації збору за паркування почали діяти з 8 грудня.

Джерело фото: cfts.org.ua

Зміни до форми податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів вступили в силу з 8 грудня 2023 року. Зазначені зміни виключили рядки щодо визначення суми пені та відповідні примітки з декларації та її додатка. Крім того, вони скасували певні позиції, такі як зазначення результатів проведення камеральної перевірки посадовими особами контролюючих органів.

Ці зміни вніс Мінфін України наказом від 6 жовтня 2023 року №528, а також уточнив правки наказом від 26 жовтня 2023 року №599. Вони стосуються декларації збору за місця для паркування транспортних засобів і призначені для усунення певних недоліків та неоднозначностей у формі декларації.

Нова форма декларації діятиме з моменту опублікування наказів у "Офіційному віснику", що відбулося саме 8 грудня 2023 року. Ці зміни вже вступили в силу, але сплачувати збір за новою формою декларації потрібно буде з результатами звітування за підсумками першого кварталу 2024 року.

Щодо позиції Державної податкової служби стосовно цих змін та дати їх офіційного застосування, наразі немає відомостей чи офіційних коментарів.

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